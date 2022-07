Calciomercato, tutte le news e le trattative LIVE

Salernitana, ore decisive per Maupay

Sono ore molto importanti in casa Salernitana per Maupay, attaccante del Brighton. Il calciatore ha già dato il proprio ok al trasferimento, ma l'ostacolo resta quello dell'intesa tra i due club. L'offerta della Salernitana, che ha rilanciato nelle ultime ore, è di circa 7-8 milioni più bonus. La richiesta è invece ferma sui 15 milioni di euro, parti al lavoro per trovare l'intesa