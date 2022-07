In un'intervista alla Gazzetta dello Sport il portiere di proprietà dell'Inter, che questa stagione giocherà in prestito alla Cremonese, ripercorre gli ultimi mesi: "Dopo la partita contro il Bologna ero molto giù. Ricordo bene le parole di Samir: in questi casi bisogna alzarsi e continuare a lavorare"

"Quel giorno ero giù, è stato un momento molto difficile per me". Inizia così l'intervista alla Gazzetta dello Sport di Ionut Radu, portiere di proprietà dell'Inter, che ripercorre i momenti vissuti dopo l'errore commesso contro il Bologna che ha regalato la vittoria ai rossoblù. "Ricordo bene le parole di Handanovic: aveva ragione, in questi casi bisogna rialzarsi e lavorare ancora più duramente. Bisogna dimenticare e imparare dagli errori. Samir a livello professionale e mentale è il migliore: è il mio modello". Nel prossimo campionato il portiere romeno avrà la possibilità di trovare continuità tra i pali della Cremonese: "Sono in una squadra che ha tanta voglia di fare, che è tornata in Serie A dopo 26 anni con tanta determinazione. Voglio dimostrare ciò che valgo, cosa che non ho potuto fare negli ultimi anni".