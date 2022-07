Morto a 72 anni il cantante e fondatore dei New Trolls. Genovese e tifoso blucerchiato, dedicò diverse canzoni alla Sampdoria: dall'inno "Doria Olé" alla famosissima "Lettera da Amsterdam", che viene cantata dai tifosi prima di ogni gara Condividi

"Chissà com’è adesso la domenica" senza Vittorio De Scalzi: il cantante e fondatore dei New Trolls è morto a 72 anni. Era l’autore di quella “Lettera da Amsterdam” che risuona da anni prima di ogni partita della Sampdoria, accompagnando i giocatori all’ingresso in campo. De Scalzi, genovese e tifoso della Samp, si è spento a Roma dopo una malattia. L’annuncio della morte da parte della famiglia, sui social: “Vittorio De Scalzi ci ha lasciato, ha raggiunto la sua Aldebaran. Grazie a tutti per l'amore che in tutti questi anni gli avete dimostrato. Continuate a cantare a squarciagola “Quella carezza della sera”...lui vi ascolterà".

©Getty

La "Lettera da Amsterdam" “Quella carezza della sera” è solo uno dei successi di De Scalzi, che aveva composto “Lettera da Amsterdam”, una canzone d’amore dedicata a una squadra di calcio, pensata come una donna immaginaria chiamata appunto Sampdoria. Senza nominarla mai, nel testo si racconta di un amore che la lontananza non ha spento, anzi riaccende. “Chissà com’è adesso la domenica con lei- questo il ritornello della canzone- Dimmelo tu che puoi sentire i brividi che dà. Dille che io non l’ho tradita, che io non l’ho dimenticata mai ed è per questo che ritornerei”. E poi quel “ho letto che da un po’ di tempo lei viaggia spesso per l’Europa” verso usato su una maglietta celebrativa per festeggiare la qualificazione in Champions nel 2010 con Cassano e Pazzini protagonisti.