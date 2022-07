Bastoni: "Mai avuto il dubbio di lasciare l'Inter"

C'è ancora l' Inter nel presente e nel futuro di Alessandro Bastoni . "Non ho mai avuto il dubbio di lasciare l'Inter, qui ho tutto ciò che serve per stare bene ed esprimermi al meglio" ha spiegato il difensore nerazzurro alla Gazzetta dello Sport. Nonostante le sirene dall'Inghilterra dei mesi scorsi, Bastoni ha sempre avuto in mente solo l'Inter. Una maglia che spera di vestire a lungo termine: " Mi vedo ancora per tanti anni con questa maglia - aggiunge - Nel mentre, spero di vincere ancora tanto". Parlando proprio di mercato, Bastoni ha lanciato un messaggio all'amico e compagno di reparto Milan Skriniar : "Sarebbe davvero un peccato se ci lasciasse proprio ora, spero che resti. Penso che faremo grandi cose insieme ".

"Scudetto? Juve una corazzata, ma possiamo ripeterci"

Il difensore ha parlato anche della lotta scudetto. Secondo lui, la prima rivale dell'Inter per il tricolore è la Juventus: "Si è molto rafforzata, la vedo come l'avversaria più pericolosa - ammette - Ha preso tanti giocatori forti come Di Maria, Pogba e Bremer. Sarà una corazzata. Tuttavia è anche vero che l'Inter non se n'è mai andata. Sappiamo le nostre qualità e la nostra forza, abbiamo vinto lo scudetto due anni fa e abbiamo tutto per ripeterci. Secondo me la nostra squadra è più forte dell'anno scorso e può puntare a far bene in ogni competizione".