Montella: "Dybala? Fa innamorare". E sulla 10...

Prossimo avversario in amichevole del Napoli, l'allenatore dell'Adana Demirspor interviene a Sky Sport. L'ex romanista si illumina per Dybala: "Farà innamorare i tifosi, non è giusto non assegnare più il 10 di Totti". E poi dice la sua sugli attaccanti più forti del campionato: "I più completi Lautaro e Lukaku, per Jovic la Fiorentina di Italiano è la squadra giusta". Il suo vecchio Milan?: "Scudetto straordinario ma ora sarà più difficile"

L’occasione per una chiacchierata a tutto campo con Vincenzo Montella è l’amichevole che il suo Adana Demirspor ha in programma mercoledì 27 luglio con il Napoli . La squadra dell’amico Spalletti: “Un grande allenatore di caratura internazionale ormai -ha detto a Sky Sport l’ex Aeroplanino- Con il Napoli la differenza è ampia, ma ci teniamo a fare bella figura”. Nella Super Lig turca, Montella ha incrociato da avversario il Fenerbahce dell'obiettivo di mercato del Napoli, il coreano Kim : “Mi ha fatto un’impressione positiva, è molto attento, concentrato, veloce, non disdegna nemmeno di giocare la palla al piede”. E alla domanda su quale giocatore di Spalletti si porterebbe volentieri in Turchia, non ha dubbi: “ Osimhen, mi piace tantissimo: è devastante, può arrivare tra i primi al mondo ”.

L'ex Aeroplanino a tutto campo

Investitura non male, per Osimhen, da parte di un grande ex attaccante come Montella. Ex compagno di Totti nell’ultima Roma scudettata, che apre volentieri il capitolo giallorosso: “Dybala mi piace, farà innamorare i tifosi della Roma. Se doveva prendere la maglia numero 10? L'avessero accantonata quando la lasciò Giannini, Totti non l’avrebbe mai avuta e sarebbe stato uno spreco. Dybala prenda quella che si sente, io non sono per il ritiro delle maglie, a maggior ragione per il ritiro del numero 10”. Da un attaccante argentino a un altro: Lautaro Martinez, che per Montella forma con Lukaku la miglior coppia della Serie A: “E’ quella che si completa meglio, hanno forza e destrezza, potenza e rapidità. Sono veramente complementari”. Promosso anche il nuovo acquisto viola Jovic: “Sa giocare con la squadra, Firenze può essere la piazza giusta, soprattutto con la mentalità offensiva di Italiano” ha detto l’ex allenatore di Fiorentina e Milan. Che chiude proprio sulla ex squadra diventata campione d’Italia: “Ha fatto cose straordinarie e inaspettate, quest’anno sarà più difficile perché il livello si è alzato e non sarà più vista come un’incompiuta. Pioli e la società hanno fatto un lavoro straordinario. Sarà difficile ma non impossibile”.