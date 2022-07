Dopo il nervosismo di ieri tra Osimhen e Anguissa, che ha fatto sì che l'allenatore del Napoli allontanasse dal terreno di gioco l'attaccante, oggi è tornato il sereno nel ritiro di Castel di Sangro. A inizio seduta Spalletti ha parlato alla squadra raccolta in cerchio, con il gruppo che ha ripreso a lavorare in totale armonia. Allenamento che ha regalato anche un'immagine iconica della ritrovata serenità: Spalletti infatti ha dato la mano a Osimhen aiutandolo a rialzarsi dopo le fatiche per il lavoro svolto