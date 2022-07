L'ex difensore nerazzurro è tornato all'Inter come Club manager: "Tornare a toccare con mano questi coliri è un motivo d'orgoglio per me. Lo spirito è lo stesso che avevo da bambino quando sono arrivato all'Inter: con tanta umiltà, tanta voglia di fare, educazione e senso di appertenenza. Mi voglio godere questo sogno giorno dopo giorno cercando di essere produttivo per la squadra. Rappresentare questo club è una grande responsabilità"

