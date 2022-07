Calciomercato, tutte le news e le trattative LIVE

United, Eriksen si presenta: "Posto ideale per me"

Primo giorno per Christian Eriksen con il Manchester United."È qualcosa che non mi aspettavo, sono molto felice di indossare questa maglia ed è stupendo essere qui. La presenza di ten Hag è stata sicuramente importante per la mia scelta, ha idee che condivido. Il Manchester United è la squadra ideale per me, è un club con grande tradizione: sono qui per giocare e dimostrare il mio valore", ha detto ai canali del club