Messias: "Vogliamo continuare a vincere"

Pioli l’ha mandato in campo nel secondo tempo e a Junior Messias sono bastati 12 minuti per mettere anche la sua firma, nel successo del Milan sul Wolfsperger. Azione che nasce da uno scambio tra Rebic e Theo, palla al centro per Messias che deve solo appoggiare: “Iniziamo a prendere il passo giusto – ha detto il brasiliano a Sky Sport a fine gara- Non siamo al massimo come è normale in questo periodo ma cerchiamo di migliorare ogni giorno. È importante arrivare a inizio campionato stando bene”. Il centrocampista ha passato un’estate felice, dopo lo scudetto vinto e il riscatto dal Crotone da parte del Milan: “Sono contento, sono andato in Brasile con la famiglia. Vincere il campionato ha sempre un sapore diverso. Ora dobbiamo continuare a vincere e io voglio fare meglio dell’anno scorso”. La stagione in cui si è consacrato in una grande squadra, con quel gol segnato in Champions al Wanda Metropolitano che ha dato la vittoria sull’Atletico Madrid: “Già l’anno scorso abbiamo fatto bene in Europa, abbiamo fatto un grande girone e non era facile. Ora bisogna fare meglio”. Anche grazie ai nuovi acquisti, a cominciare da Adli, anche autore di una rete agli austriaci: “Origi e gli altri si sono integrati bene -ha concluso Messias- Adli è un grande giocatore e come gruppo siamo già uniti”.