L'Inter prosegue la sua preparazione in vista dell'esordio in campionato in programma il 13 agosto con il Lecce. La squadra di Simone Inzaghi ha sostenuto un allenamento congiunto con la Pro Sesto, squadra che milita in Serie C. Nella partitella tra le due formazioni si è rivisto Milan Skriniar, tra i giocatori più ambiti del calciomercato internazionale e, in particolare dal Paris Saint Germain. Il difensore ha è tornato in campo dopo aver smaltito l'infortunio muscolare di giugno.

La gara è stata vinta dall'Inter con un netto 6-1. Match immediatamente in discesa per i nerazzurri che sbloccano con Calhanoglu e mettono al sicuro il risultato già nel primo tempo grazie alla doppietta di Lautaro. Nella ripresa, Correa segna il 4-0 al 62' e due minuti più tardi è Bellanova a calare la cinquina. Ma soprattutto al 71' arriva la rete proprio di Skriniar che torna al gol alla prima occasione utile