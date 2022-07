Mathias Olivera si presenta. Il nuovo terzino sinistro del Napoli , arrivato in questa sessione di mercato dal Getafe, è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Castel di Sangro: "Sono molto felice di essere qui, il Napoli è un club di fama internazionale - ha esordito l'uruguaiano. In questi giorni sto cercando di imparare tutto quello che serve per essere pronto tanto per l'inizio del campionato quanto della Champions League". Il terzino, poi, parla di Spalletti e di Cavani: " Con l'allenatore ho avuto un buon impatto , sento la sua fiducia. Edinson, in nazionale, mi ha detto che Napoli è una città bellissima e che ho fatto la scelta giusta ".

"Il mio modello è Caceres, Kvara è un jugadorazo"

leggi anche

Pestone di Kim a Osimhen: poi l'abbraccio in campo

Mathias Olivera poi parla dei numero 17 di Hamsik e della concorrenza in squadra: "So che a Napoli è un numero importante, farò di tutto per onorarlo. Mi giocherò il posto con Mario Rui, che è un riferimento per la squadra. Ci siamo parlati, è una grande persona e sappiamo che dobbiamo lavorare insieme per fare bene. Io gioco bene in difesa ma quando ho spazio amo attaccare". In chiusura l'uruguaiano parla del suo modello e di Kvaratskhelia: "Il mio modello è Martin Caceres. Kvara è un 'jugadorazo': mi trovo benissimo con lui sulla fascia. Il mio obiettivo è conoscere tutti i miei compagni per scoprire cosa hanno da darmi".