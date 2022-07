E' stato Victor Osimhen il primo compagno di squadra ad 'assaggiare' la fisicità di Kim. Il coreano è entrato deciso sull'attaccante in allenamento. Osimhen è rimasto a terra dolorante per qualche minuto per una botta sul collo delpiede destro. Ma poi si è rialzato. Pronte le scuse di Kim, tutto si è risolto con un abbraccio e una stretta di mano

KIM ENTRA DURO SU OSIMHEN, POI LO ABBRACCIA. VIDEO