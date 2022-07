Il centrocampista americano si aggiunge alla lista degli infortunati: senza Pogba e con Rabiot squalificato, al debutto in campionato col Sassuolo problemi a centrocampo per Allegri. L'allenatore, oltre a Chiesa sempre infortunato, davanti non avrà nemmeno Kean, pure lui fuori per squalifica

Anche McKennie. Dopo l’infortunio a Pogba, dalla tournée americana la Juventus torna con un altro centrocampista in meno, che si aggiunge alla lista degli indisponibili. L’americano avrebbe dovuto giocare la sua prima partita stagionale contro i campioni d’Europa del Real Madrid ma si è infortunato nell’ultimo allenamento prima dell’amichevole. Non c’è ancora un comunicato ufficiale del club bianconero e altri esami verranno effettuati quando McKennie sarà tornato a Torino ma per lui si parla di lussazione alla spalla sinistra e di un periodo lontano dal campo di almeno un mese. Un problema, non l’unico per Allegri in vista della prima di campionato.