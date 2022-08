Gli azzurri di Spalletti scendono in campo per la penultima amichevole prima dell'inizio del campionato. Sarà possibile seguire la gara contro il Girona in pay per view su Sky a partire dalle 18.30

E' tempo di scendere in campo per il Napoli di Luciano Spalletti che oggi, alle 18.30, disputerà la penultima amichevole prima dell'inizio della stagione. Si giocherà allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, dove gli azzurri stanno completando la preparazione estiva, e sarà possibile seguire la partita live e in pay per view su Sky (su Primafila a 9,99 euro, con codice d'acquisto in PPV 451790). L'ultimo appuntamento, visibile sempre in pay per view su Sky, è per sabato 6 agosto: alle 19 il Napoli affronterà l'Espanyol per un'altra amichevole di livello internazionale.