Calciomercato, tutte le news e le trattative LIVE

Monza, nelle prossime ore si chiude per Pablo Marì

Il Monza continua a lavorare per allestire una rosa competitiva in vista del prossimo campionato. Il club biancorosso è molto vicino a Pablo Marí, difensore centrale classe 1993 di proprietà dell'Arsenal: entro le prossime 48 ore, nel migliore dei casi entro la giornata di mercoledì, il club di Berlusconi e Galliani definirà con i Gunners l'operazione per riportare lo spagnolo in Serie A