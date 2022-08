Cremonese, battuto il Sant'Angelo 6-0

La squadra di Alvini ha chiuso il suo precampionato battendo 6-0 il Sant'Angelo, club di Serie D. In gol Ghiglione, Tsadjout, Castagnetti, Bartolomei, Buonaiuto e Ciofani, con i grigiorossi che apriranno la loro stagione lunedì alle 21 in Coppa Italia contro la Ternana

Termina con una vittoria il precampionato della Cremonese. La squadra di Alvini venerdì pomeriggio è scesa in campo alle 18 contro il Sant'Angelo, squadra di Serie D. Test positivo per i grigiorossi, che hanno battuto 6-0 la squadra rossonera: a sbloccare il match ci pensa Ghiglione, che al 19' realizza il gol dell'1-0. Solamente tre minuti più tardi Tsadjout raddoppia su rigore, con Bartolomei che al 37' manda le squadre negli spogliatoi con il parziale di 3-0. Nel secondo tempo Bartolomei sigla il quarto gol al 48', tre minuti prima della rete di Buonaiuto; sesto e ultimo gol di Daniel Ciofani, che al 66' fissa il risultato sul finale 6-0. Lunedì Alvini e i suoi ragazzi scenderanno in campo alle ore 21 per il primo impegno ufficiale della nuova stagione, in Coppa Italia contro la Ternana.