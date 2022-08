Calciomercato, tutte le news e le trattative LIVE

Napoli, capitolo portiere: approfondimenti per Navas

Resta in stand-by la situazione portiere per il Napoli. Gli azzurri non hanno affondato per Kepa dal Chelsea visto che vogliono prima approfondire con il Psg per Keylor Navas, valutando i margini di una possibile trattativa. Servirà anche un secondo, alla luce dell'accordo verbale tra Napoli e Spezia per il prestito di Meret.