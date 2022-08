Pari Lazio, Atalanta e Fiorentina ko

Impegno in Spagna per Lazio, Fiorentina e Atalanta. I biancocelesti hanno pareggiato 0-0 (perdendo poi ai calci di rigore) contro il Valladolid di proprietà di Ronaldo il fenomeno. Sconfitta, invece, per la viola di Italiano (3-1 contro il Betis) e i nerazzurri di Gasperini (2-1 contro il Valencia di Gattuso)

TUTTE LE AMICHEVOLI DELLE SQUADRE DI SERIE A