JUVENTUS 2017-18 - La squadra viene ancora rinforzata per cercare il tanto desiderato successo in Champions: arrivano Matuidi, Bentancur, Douglas Costa, Szczesny. Il Napoli fa tutto il possibile e batte il suo record di punti in serie A (91) ma non basta, la Juve chiude a 95. Ma è ancora delusione in Champions per l'eliminazione ai quarti di finale contro il Real Madrid.