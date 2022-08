Inter, goleada al Sant'Angelo nel test: 11-0

Cinque gol nel primo tempo e altri sei nella ripresa per i nerazzurri che battono il Sant’Angelo Lodigiano in un allenamento congiunto a pochi giorni dall’esordio in campionato contro il Lecce. Doppiette per Dzeko e Lautaro, il gol anche Lukaku e Casadei

SASSUOLO: FATTA PER PINAMONTI DALL'INTER