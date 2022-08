Andrea Pinamonti sarà un nuovo giocatore del Sassuolo . È fatta per il trasferimento in neroverde dell'attaccante di proprietà dell' Inter . Dopo la cena tra le due dirigenze svolta martedì sera, le parti hanno trovato in giornata l'intesa definitiva. Operazione da 20 milioni di euro : Pinamonti sosterrà giovedì mattina le visite mediche, prima di firmare il contratto che lo legherà al Sassuolo.

I numeri di Pinamonti

Il Sassuolo sarà la quinta squadra di Pinamonti dopo Inter, Frosinone (in prestito), Genoa ed Empoli (in prestito). Con gli azzurri, nell'ultima stagione, ha disputato il miglior campionato in carriera, raggiungendo la doppia cifra: in totale 13 gol segnati in 36 presenze. In Serie A ha già giocato 106 partite, undici delle quali con l'Inter con cui ha debuttato in prima squadra nella stagione 2016-2017.