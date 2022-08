San Siro sold out per il Milan campione d'Italia che prepara il debutto contro l'Udinese. Giroud unico dubbio per Pioli: nel caso è pronto Rebic per sostituire il francese

La voglia di tornare a San Siro a distanza di tre mesi da Milan-Atalanta era talmente alta che Pioli nel giorno di pre vigilia di Milan-Udinese, lo start del campionato, ha chiesto e ottenuto la possibilità di allenarsi al Meazza, per provare il nuovo manto erboso, ma soprattutto per tornare a respirare l’aria di casa. Allenamento e pranzo, sotto gli occhi di Maldini e Massara. Saranno in 70 mila a dare il benvenuto al Milan campione d’Italia. L’entusiasmo c’è. Ed è palese. Bagni di folla ovunque. A Milanello. E anche all’esterno di San Siro. Tra i più acclamati De Ketelaere, sorridente e disponibile. Nonostante l’ultimo allenamento lo abbia svolto staccato dal gruppo, con un programma specifico e di gestione. Contro l’Udinese ci sarà. Ma partirà dalla panchina, come Origi che però migliora giorno dopo giorno mostrando le sue grandi qualità balistiche e tecniche. E probabilmente come Giroud che però svolge un lavoro differenziato da 7 giorni. Per il francese è corsa contro il tempo: Pioli conta di averlo disponibile almeno per la seconda parte di gara. Il titolare davanti a meno di clamorosi ripensamenti sarà Rebic, protagonista dell’estate rossonera. Apparso in ottima condizione psicofisica. Contro l’Udinese nel 2020 realizzò i suoi primi gol in rossonero. Adesso avrà voglia di ripetersi e recuperare il tempo perduto lo scorso anno, nel quale Ante è stato tormentato da continui guai fisici. L’attesa è praticamente finita. Manca poco, sempre meno. Il countdown rossonero è già partito.