Stroppa: "La serenità per l'esordio non c'è"

L'allenatore dei biancorossi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio assoluto in Serie A della sua squadra: "Sarà una partita difficile, ma è bellissimo pensare al percorso che abbiamo fatto per arrivare fin qui. L'atteggiamento non dovrebbe cambiare rispetto allo scorso campionato"

Il Monza è pronto a esordire in Serie A . Dopo la storica promozione dello scorso campionato, i biancorossi sabato alle 20:45 affronteranno in casa il Torino . " Sensazioni? La serenità per l'esordio non c'è ", scherza in conferenza stampa Giovanni Stroppa. "Battute a parte, è bellissimo pensare al percorso fatto che ci ha portato fin dove siamo . Cercheremo di mandare in campo la miglior prestazione possibile, cercando di fare al meglio delle nostre possibilità". L'allenatore del Monza, poi, parla del Torino: " Sarà una partita difficile , vedremo se i granata avranno a disposizione i loro acquisti. Juric mi piace, lo stimo molto e fa lavorare bene le sue squadre. Sarà una partita fisica".

"Mi piace il mercato che sta facendo la società"

leggi anche

Tutti gli acquisti ufficiali in Serie A

Stroppa poi parla della stagione in generale: "L'atteggiamento non dovrebbe cambiare rispetto allo scorso campionato, nonostante le avversità della Serie A che sono fisiche e tecniche. Noi cercheremo di portare in campo le nostre idee e le nostre caratteristiche in considerazione degli avversari". In chiusura l'allenatore parla anche del calciomercato: "Mi piace il mercato che sta facendo la società, siamo leggermente in ritardo ma mi piace quello che stiamo facendo. Sono contento di Pablo Marí e Petagna, vengono a dare quell'esperienza e quella fisicità che serviva. Icardi? Su quelli che dovranno arrivare non penso debba parlare io".