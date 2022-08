Le probabili formazioni della 1^ giornata

Tutte le ultime sulle formazioni della prima giornata di A direttamente dagli inviati di Sky Sport. Milan senza Tonali: gioca Krunic mentre Giroud dovrebbe recuperare. Inter con Brozovic in forse: si deciderà venerdì. Kostic subito in campo, Wijnaldum no. Massima attenzione agli indisponibili: la Coppa Italia ha 'tolto' giocatori ai mister

FANTA COLPI

Fanta consigli: certezze, scommesse, chi evitare

Subito in campo il Milan mentre Napoli e Juventus chiuderanno il programma lunedì. Allegri vuole fare meglio rispetto alla passata stagione e non è il solo. Tra telenovele di mercato e colpi “rapidi” siamo anche pronti a scoprire le nuove gemme sbarcate in Italia. Per qualcuno è un ritorno mentre per altri sarà una prima assoluta. Giocheranno tutti? Non ci resta che chiamare in causa la supersquadra degli inviati di Sky Sport. Dopo il meritato riposo si torna di vedetta e nella chat “probabili formazioni” arrivano già importanti indicazioni