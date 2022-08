Ottava puntata della nostra rubrica sui flop e le meteore del nostro campionato, colpi di mercato e intuizioni che non si sono rivelati tali, ma in grado comunque di entrare nell'immaginario e nella memoria dei tifosi. Come dimenticare, per esempio, la "Trivela" nerazzurra di Ricardo Quaresma, o l'improbabile coppia uruguaiana del Milan Cardacio-Viudez. Non mancano giocatori che non sono nemmeno riusciti a esordire in Serie A prima di essere spediti altrove