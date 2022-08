Silvio Berlusconi fa il punto dopo la sconfitta all’esordio in serie A del suo Monza contro il Torino: "Servirà un po’ di tempo ad abituarsi ai livelli della categoria. Ho già visto cose buone in campo, anche da parte dei nuovi. Speriamo di non sfigurare e salvarci: questo è l’obiettivo vero". E sul mercato aggiunge: "Abbiamo fatto 13 acquisti, ed io sono quello che paga….Non si può più fare altro". Operazioni last minute? Un colpo c’era, ma è sparito". IL VIDEO

