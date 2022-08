Mourinho: "Zaniolo e Dybala straordinari"

C'è grande soddisfazione nelle parole di José Mourinho al termine della vittoria della Roma sulla Salernitana. L'allenatore della Roma si gode la buona prestazione della squadra ma soprattutto tutta la qualità messa in campo da Zaniolo e Dybala , entrambi vicini al gol, ma determinanti per il gioco offensivo dei giallorossi: "Potreste dire che Dybala e Zaniolo potevano fare due o tre gol, ma per me oggi sono stati entrambi straordinari" . Zaniolo è andato ripetutamente alla conclusione e Dybala ha colpito un palo.

"Mi è piaciuto tutto e la Salernitana ha talento"

Dai singoli, l'attenzione si sposta sulla prestazione di squadra: "Mi è piaciuto tutto della squadra - spiega - Ovviamente mi piacerebbe di più stare tranquillo, vincere 3, 4 o 5 a zero, ma mi è anche piaciuto vedere una squadra che ha avuto la maturità di gestire questo risultato. Di solito queste partite finiscono male o soffrendo, ma questa volta non è successo". Mourinho comprende bene anche il motivo perché la Roma non è riuscita a chiudere la gara: "Perché la gente che è entrata non era gente per 'uccidere' ma per gestire, come Matic, Wjinaldum. Non siamo il Manchester City o il Liverpool, per non parlare di squadre italiane che anche lo fanno, che possiamo far entrare qualcuno per uccidere il match. Questa Salernitana è diversa dall'anno scorso, ha più talento, oggi hanno giocato due calciatori arrivati questa settimana, posso immaginare tra qualche settimana con più lavoro quanto miglioreranno".