1/6 ©IPA/Fotogramma

Dall'arrivo al gol: sono 4 i calciatori che, fino a questo momento, hanno segnato al loro esordio in Serie A. Per Lookman e Ceesay si tratta della prima presenza in assoluto, per Miranchuk di un gol con un'altra maglia mentre per Lukaku di un ritorno con la maglia nerazzurra dopo l'esperienza al Chelsea. Andiamo a vedere nel dettaglio tutti i marcatori.