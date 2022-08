Calciomercato, tutte le news e le trattative LIVE

Schuurs è del Torino: arriva dall'Ajax

Nuovo rinforzo in difesa per il Torino: tutto fatto per l’arrivo di Peer Schuurs, 22enne centrale olandese che arriva dall’Ajax per 9.5 milioni di euro più 3.5 di bonus e una percentuale sull’eventuale futura rivendita. Nelle prossime ore visite mediche e firma