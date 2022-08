Il georgiano del Napoli ha segnato a Verona il suo primo gol in Serie A e per festeggiarlo ha initato la celebre esultanza di Stephen Curry durante i recenti playoff NBA. Perché l'ha fatto? Scrollate la gallery e scopritelo. E non è l'unico ad averlo fatto quest'estate...

VERONA-NAPOLI: GOL TABELLINO E HIGHLIGHTS