Spalletti: "Percorso lungo, Lobotka come Iniesta"

Luciano Spalletti è soddisfatto per la bella vittoria ottenuta a Verona nell'esordio in campionato ma prova a spegnere facili entusiasmi: "Non è una partita che può dire quello che sarà il percorso, c’è bisogno di tempo, anche se abbiamo vinto la gara in maniera abbastanza netta - spiega - Alle volte bisognava fare meglio delle scelte, delle prese di campo, qualche volte abbiamo rinunciato, abbiamo preso gol, bisognava fare valere subito la qualità superiore che avevamo e non essere 2-2 dopo 5’ del secondo tempo". De Laurentiis attraverso Twitter ha fatto i complimenti alla squadra e all'allenatore: "Bravissimi i calciatori perché sono loro che preparano bene la partita durante la settimana. I nuovi? Li ho visti vogliosi, interessati, vogliosi di fare valere le proprie qualità, bisogna solo alzare il ritmo e essere più cattivi".