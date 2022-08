Dopo gli accertamenti l'Inter non avrà a disposizione per 2/3 settimane l'armeno, le cui condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni. Obiettivo per il rientro: il derby del 3 settembre

Per due o tre settimane l'Inter non avrà a disposizione Mkhitaryan. Lo ha comunicato l'Inter precisando che in mattinata l'armeno si è sottoposto ad accertamenti all'Istituto Humanitas. Risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra, questo l'esito degli esami. Le condizioni del giocatore verranno rivalutate nei prossimi giorni ma è ipotizzabile uno stop di due o tre settimane: l'obiettivo è recuperarlo per il derby con il Milan in programma il 3 settembre.