Sandro Tonali è recuperato. La conferma arriva dall’allenamento di oggi a Milanello, dove la squadra si è ritrovata per riprendere gli allenamenti dopo 36 ore di libertà. Il centrocampista ha svolto tutta la sessione in gruppo, ad eccezione della partitella. Superata dunque la contrattura al flessore accusata durante l’amichevole contro il Vicenza del 6 agosto. Una buona notizia per Pioli, in vista del prossimo impegno di campionato. Tonali verrà valutato giorno per giorno ma sta bene e dopo aver saltato la prima contro l’Udinese può tornare a Bergamo. Contro l’Atalanta. Lui che è un ex del Brescia. Lui che lo scorso anno a ottobre segnò un gol, nel 3-2 del Milan sulla squadra di Gasperini. Lui che è diventato un punto fermo di questo Milan e che ora è pronto a riprendersi il suo posto in mezzo al campo.