Sassuolo, Berardi rinnova fino al 2027

Domenico Berardi e il Sassuolo ancora insieme, ora è ufficiale. L’attaccante ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno del 2027. L’annuncio direttamente sul sito del club neroverde, che ha accompagnato la notizia con una foto dell’attaccante insieme all’amministratore delegato Giovanni Carnevali, mentre stringono tra le mani una maglia del Sassuolo con il 2027 sul retro. Significativa la frase che accompagna il comunicato: “Storia infinita di una passione neroverde! Avanti insieme!”. Berardi, che per questa stagione ha scelto la numero 10 invece della solita 25, diventa il giocatore più pagato della rosa e si conferma la bandiera di questa squadra. 28 anni, cresciuto nelle giovanili, è in Emilia dal 2010. Ha esordito in Prima Squadra in Serie B, nel 2012. Campione d’Europa con la Nazionale un anno fa, vanta 101 gol in Serie A in 272 presenze. E la storia con il Sassuolo, adesso, può continuare.