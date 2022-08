Inter, prima a San Siro con lo Spezia: pochi dubbi

Sarà un'Inter molto simile a quella vista a Lecce quella che farà il proprio esordio stagionale a San Siro con lo Spezia. Nella rifinitura prevista domani a San Siro Simone Inzaghi proverà l'undici titolare ma al momento l'unica novità prevista è quella del rientro in difesa di Bastoni. Di conseguenza Di Marco entra in ballottaggio per il ruolo di esterno sinistro con Gosens, più indietro rispetto al compagno nella condizione fisica ma bisognoso proprio per questo di mettere minuti nella gambe. A destra potrebbe partire stavolta dall'inizio Dumfries, l'uomo partita del Via del Mare, con Darmian pronto a subentrare a partita in corso. Per il resto solo conferme, unico assente l'infortunato Mkhitaryan, con la coppa Lukaku-Lautaro Martinez che farà il suo battesimo nell'esordio davanti a uno stadio che si preannuncia tutto esaurito