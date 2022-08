Milan, Pioli: "Siamo più forti dello scorso anno"

Che sfida vuole vincere con sé stesso Pioli?

Ritengo che debba far parte dell'ambizione di ogni membro di questo gruppo il fatto di dover dare di più. Ho responsabilità su come schiero la squadra e come la motivo, il livello della mia comunicazione con loro mi porta a dover essere sempre più diretto. Anche io, come i giocatori, devo crescere e qui mi sento di poter lavorare per ottenere il massimo.