I nerazzurri ospitano al Gewiss Stadium il Milan per quello che è il big match della domenica della seconda giornata del campionato di Serie A. Pioli conferma l'undici che è partito contro l'Udinese con l'unica eccezione del ritorno di Tonali per Krunic. Due cambi per Gasperini: in avanti non c'è Muriel ma Malinovskyi che giocherà alle spalle di Zapata con Pasalic, in difesa Demiral per Okoli. In diretta sull'app DAZN e Zona DAZN numero 214 del telecomando Sky alle 20.45