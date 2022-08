3-0 allo Spezia nella prima stagionale a San Siro e secondo successo consecutivo in campionato per l’ Inter di Simone Inzaghi . Una vittoria che l’allenatore nerazzurro commenta così nel post partita: "La prestazione è stata molto buona . Abbiamo fatto una partita seria , i ragazzi erano molto concentrati. Forse nel primo quarto d'ora eravamo un po’ contratti, dopo il vantaggio però potevamo chiudere il primo tempo con più gol. Poi siamo stati bravi a fare il secondo gol e a sfruttare tutte le soluzioni offensive che abbiamo. Ogni partita nasconde delle insidie, lo Spezia veniva da due partite vinte tra campionato e Coppa Italia, l'abbiamo preparata nel modo giusto sapendo che ci avrebbe creato difficoltà".

Inter che stasera ha mostrato tutte le potenzialità del suo reparto offensivo: "Se possiamo puntare a fare 100 gol in campionato? La speranza è questa, lo scorso anno siamo stati il migliore attacco e quest’anno abbiamo in più Lukaku, dunque soluzioni in più. Ho la fortuna di allenare quattro attaccanti importanti, dovrò essere bravo io a sceglierli di gara in gara. Oggi hanno fatto bene tutti, questi sono grandissimi segnali per un allenatore". Inzaghi ha risposto così a un domanda sul possibile arrivo di Acerbi: "Ho dei dirigenti bravissim i che lavorano quotidianamente. Si è parlato tanto di mercato, ma io ho parlato dello Spezia con la mia squadra. I dirigenti sanno che c'è una casella di riempire , serve un elemento da inserire al più presto".

"Vogliamo alimentare il feeling speciale che abbiamo col pubblico"

Inzaghi si dimostra molto soddisfatto per la cura dei dettagli mostrata dalla sua squadra: "I ragazzi hanno preparata molto bene questa gara. Abbiamo fatto la rifinitura a San Siro perché non venivamo qui da due mesi. Sentivamo tutti l'ambiente, lo stadio era esaurito, un’atmosfera bellissima, c'è questo feeling col pubblico che vogliamo alimentare con prestazioni come quella di stasera". Chiusura su Barella: "Se è insostituibile? Nel momento del cambio ho sbagliato io, ho comunicato io il suo nome al team manager ma era chiaro che doveva uscire Calhanoglu; nella mia testa era assodato anche perché Hakan aveva chiesto il cambio. Ho sbagliato io a dare il suo nome nella foga della partita, però abbiamo corretto subito il cambio. Sappiamo tutti cosa rappresenta Barella per l'Inter e per la Nazionale, è un trascinatore per tutti perché ha l'Inter addosso", ha concluso Simone Inzaghi.