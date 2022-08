Calciomercato

Con gli arrivi di Raspadori e Ndombele, Spalletti avrà la possibilità di utilizzare diverse soluzioni tattiche per il Napoli, variando anche a partita in corso o in base alle caratterstiche degli avversari. Nel 2021-22 l'allenatore ha usato più spesso il 4-2-3-1, modulo che potrebbe scegliere anche quest'anno. Ma c'è anche l'ipotesi 4-3-3, sistema utilizzato nella prima giornata contro il Verona. Ecco dunque le varie ipotesi sulla formazione azzurra in vista di questa stagione