Come arrivano alla partita Wijnaldum e Matic?

Stanno bene, abbiamo avuto due settimane di lavoro tipo prima di un tour de force in cui si giocherà ogni 3 giorni. Queste settimane complete sono fondamentali per giocatori come loro. Zalewski non è stato benissimo in settimana, ma ora ha recuperato così come El Shaarawy. Siamo tutti a disposizione tranne Darboe. Domani vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi.