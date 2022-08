L’Atalanta ha messo gli occhi su Borna Sosa, esterno croato dello Stoccarda. Il mercato dei nerazzurri non è chiuso e anzi la dirigenza sta lavorando per mettere a disposizione di Gasperini un nuovo profilo per la fascia sinistra. Il croato nato a Zagabria nel 1998 è di proprietà dello Stoccarda, dove la scorsa stagione ha collezionato 30 presenze tra Bundesliga e Coppa di Germania. L’interesse dell’Atalanta c’è, ora potrebbe arrivare un’apertura alla cessione da parte del club tedesco che chiede 20 milioni di euro. Se lo Stoccarda dovesse aprire alla trattativa, si potrebbe arrivare a chiudere intorno ai 12 milioni più bonus. Nelle scorse sessioni di mercato si era parlato di lui per l'interesse della Roma. L'Atalanta ha attualmente cinque esterni, se arrivasse una cessione allora Borna Sosa potrebbe arrivare a Bergamo, dove sono sempre stati importanti gli esterni per il gioco di Gasperini.