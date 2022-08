Al termine della partita contro il Milan Giampiero Gasperini in conferenza stampa ha avuto uno sfogo riguardo al mercato della sua squadra soprattutto in riferimento alla richiesta di un attaccante. "Sono anni che lo chiedo, da quando abbiamo perso Gomez e non abbiamo più avuto Ilicic. Malinovski, Pasalic e prima Pessina si sono adattati in quella posizione"

Uno sfogo o forse più semplicemente una richiesta, già esposta tante volte al club ma riproposta, col mercato ancora aperto, nella speranza di essere ascoltato. Giampiero Gasperini è rimasto soddisfatto della prova dell'Atalanta contro i campioni d'Italia del Milan. Un pareggio giusto lo ha definito contro una di quelle squadre che possono permettersi alternative di lusso. Proprio da qui è la nato lo spunto, in conferenza stampa, per ribadire la necessità di operare in attacco in questo rush finale di mercato atalantino: "La squadra deve rinnovarsi. Obiettivo di classifica? Ci sono squadre come il Milan, si vede che potenzialità hanno, noi non ci tiriamo indietro ma dobbiamo essere capaci di costruire il nostro futuro. Malinovskyi? Queste sono le sue partite. Resta? Lui ha sempre giocato. Io ho chiesto attaccanti, lo faccio da tanti anni. Lui è venuto con le caratteristiche di regista, centrocampista. Abbiamo perso Ilicic da due anni e mezzo, poi il Papu e lui e Pasalic hanno giocato davanti. Quando è venuto qui si è adattato ad attaccante come in passato ha fatto Pessina ma servono uomini che entrino in area di rigore, attaccanti con altre caratteristiche soprattutto per vincere quelle partite contro avversarie che si chiudono".