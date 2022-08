Uefa: rischio sanzioni per Juve, Inter e Roma

La Uefa si prepara ad annunciare sanzioni nel prossimo mese per dieci club che avrebbero violato le regole del Fair Play Finanziario fino alla stagione 2020/21, tra cui Barcellona, ​​Paris Saint-Germain, Juventus, Inter e Roma. Lo riporta il quotidiano inglese The Times. I provvedimenti riguarderebbero 20 club in tutto, tra cui anche Psg, Barcellona e Arsenal. Nerazzurri e giallorossi sarebbero già state allertate dall’Uefa, con cui avrebbero aperto un negoziato per ridurre i provvedimenti, che includerebbero comunque una multa e delle limitazioni al mercato. Secondo le attuali regole Uefa (destinate a cambiare alla fine di questa stagione), una squadra può avere solo 30 milioni di euro di perdite nell’arco di tre stagioni, anche se spese intelligenti come per giovanili e squadra femminile non vanno conteggiate.