6/8

CONTROLLO DEI COSTI - Tra le novità c'è soprattutto l'introduzione "di una norma che regolarizza i costi di gestione della squadra, al fine di portare un migliore controllo delle spese in relazione ai salari dei giocatori e ai costi per i trasferimenti". È una prima forma di salary cap: la nuova normativa "limita la spesa per gli stipendi, per i trasferimenti e per le commissioni degli agenti al 70% delle entrate del club". La Uefa precisa come le valutazioni saranno tempestive e le violazioni comporteranno "sanzioni finanziarie predefinite e misure sportive".