Prima sconfitta in campionato per i nerazzurri, battuti 3-1 all'Olimpico dalla Lazio. L'analisi di Simone Inzaghi: "Partita equilibrata e combattuta, ma sull'1-1 dovevamo mettere più cattiveria. E riguardo al vantaggio di Felipe Anderson, una squadra come la nostra non può prendere un gol del genere. Siamo stati penalizzati dagli episodi"

Fermata all'Olimpico per l'Inter, battuta per la prima volta in questo campionato. La spunta 3-1 la Lazio, avanti con Felipe Anderson prima del pareggio di Lautaro Martinez. Decisivi i cambi di Sarri, che inserisce Luis Alberto e Pedro entrambi a segno per il tris finale. Dispiaciuto Simone Inzaghi, che ha analizzato il match nel post-partita: "È una sconfitta che fa male, che brucia per come è venuta. Partita combattuta contro un avversario forte e di qualità. Il gol di Luis Alberto ha rotto la partita, ma sull’1-1 con l’occasione di Dumfries dovevamo avere più cattiveria e determinazione. Dovevamo mettere qualcosa in più per girare l’episodio a nostro favore. E di nuovo sotto abbiamo creato altre occasioni con Correa e Dzeko. Primo tempo discreto, sicuramente avremmo dovuto mettere più cattiveria. Dalla nostra c’erano supremazia e tanti palloni: dobbiamo fare di più".