Mihajlovic: "Senza espulsioni ce la giochiamo"

La punta che Sinisa stava aspettando è in arrivo e seppure l'affare non sia ancora ufficiale Mihajlovic lo preannuncia con soddisfazione: "Joshua Zirkzee lo conosco, certo, aveva giocato a Parma. Ho parlato con lui, è un giocatore forte, ha fisico, velocità, tecnica: insomma è un giocatore completo e con Arnautovic formerà una coppia di livello. Saranno una gatta da pelare per le difese. Forse ci manca ancora qualcosa, ma non nei titolari. E pure Moro è un giocatore importante, ha personalità: può fare il mediano e la mezzala, ci darà una grande mano".

Non a San Siro domani sera contro il Milan, dal momento che il centrocampista croato deve scontare un turno di squalifica rimediato con la Dinamo Mosca. Spera di avere una rosa lunga Sinisa, che spiega poi come il problema del suo Bologna, in questo momento sia un altro: "In due gare abbiamo preso dieci gialli e due rossi. Ci sono ammonizioni funzionali e disfunzionali nella gara. Disfunzionale è quando un giallo lo si prende senza senso. Domani ci saranno 60.000 persone, dobbiamo rimanere calmi. Non si risolve nulla a parlare con l'arbitro, ma io ero il primo che per tanti anni non riusciva a contenersi. Dobbiamo usare la testa".

Obiettivo numero uno, in vista della trasferta in casa dei campioni d'Italia, evitare rossi per giocarsi la gara: "Spero di finire la partita in undici, poi si gioca. Anche nell'ultima gara a San Siro contro il Milan abbiamo fatto molto bene. Sappiamo che ci metteranno in difficoltà ma anche noi potremo farlo. Ogni partita fa storia a sé, sono convinto che faremo una grande prestazione ma non so se questo ci basterà o no. Dobbiamo giocare per vincere". Per riuscire nell'impresa urge però ritrovare il miglior Soriano: "Mi aspetto di più e lui si aspetta di più da sé stesso. Deve essere più decisivo".

L'elenco dei convocati

Portieri: Bagnolini, Bardi, Skorupski.

Difensori: Amey, Angeli, Bonifazi, Cambiaso, De Silvestri, Kasius, Lucumi, Lykogiannis, Mbaye, Medel, Sosa, Soumaoro.

Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Ferguson, Schouten, Soriano, Urbanski, Vignato.

Attaccanti: Arnautovic, Barrow, Raimondo, Sansone.