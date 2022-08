Pioli:"De Ketelaere? Pronto a partire dall'inizio"

Alla vigilia della sfida di sabato sera a San Siro con il Bologna, Pioli ha parlato di De Ketelaere:”Mi fido di lui, ha grande potenziale. È pronto per partire dall’inizio, bisogna dargli tempo ma è molto intelligente, mi sta sorprendendo per la velocità con cui sta imparando la lingua, i nostri movimenti e il nostro metodo. Ci darà tante soddisfazioni. In quel ruolo ho tante possibilità, vedremo di partita in partita”