Un'altra sconfitta, la terza in altrettante partite di campionato. Avvio di stagione complicato per il Monza, ko per 2-1 all'U-Power Stadium contro l'Udinese nell'anticipo che ha aperto la terza giornata di Serie A. "È stata una partita sfortunata, loro erano in 12. Arbitraggio scandaloso, a noi mancavano cinque titolari", ha affermato nel post gara il presidente del Monza Silvio Berlusconi. Che ha però confermato l’allenatore nonostante gli zero punti nelle prime tre gare: "Il futuro di Stroppa è qui con noi. Certo, iniziare con tre sconfitte è cosa negativa. Dovremmo recuperare gli infortunati e rispettare gli schemi di gioco che non vengono rispettati".