Dopo la vittoria sul campo contro il Bologna, la conferma di un nuovo acquisto: il Milan ha scelto Malick Thiaw. È lui il difensore individuato per rinforzare la difesa di Pioli. Il 21enne tedesco dello Schalke 04 è in arrivo in questa domenica a Milano per le visite mediche e lunedì firmerà con il suo nuovo club. Anche per le difficoltà di arrivare a Chalobah del Chelsea, Maldini e Massara hanno scelto Thiaw, che è un acquisto in linea con la filosofia della società: giovane (è un classe 2001) e di prospettiva (è già nel giro della nazionale under 21 tedesca). La formula dovrebbe essere acquisto a titolo definitivo, per una cifra intorno ai 5/6 milioni di euro. Una conferma della svolta nella trattativa è arrivata anche nel post partita di Milan-Bologna, con Stefano Pioli che ha parlato del nuovo acquisto: “Thiaw è un giocatore di grande prospettiva, veloce, intelligente -queste le parole dell’allenatore milanista - Ha buona tecnica, fisicità, è un ragazzo che ha le caratteristiche giuste per stare dentro al nostro gruppo”.