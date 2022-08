Il Milan torna nello stesso campo in cui ha vinto lo scudetto poco più di tre mesi fa. In vista del derby di sabato Pioli fa riposare alcuni titolari in tutti i reparti, ma non potrà contare su Rebic e Origi. Fuori causa anche i lungodegenti Ibrahimovic e Krunic. Nel Sassuolo Dionisi verso la conferma del solito 11 di queste prime giornate con una sola rotazione a centrocampo: Thorstvedt favorito su Matheus Henrique